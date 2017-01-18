Kaymakam ve belediye başkanı kazada yaralandı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, makam aracı öndeki TIR'a arkadan çarpan, Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve araç şoförü Mehmet İnci yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında, İzmir-İstanbul Karayolu üzeri Selimşahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İnci yönetimindeki Gördes Kaymakamlı'ğına ait 45 AA 118 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda, toplam 5 araçlı zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlardan TIR'a çarpan makam aracındaki Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Akyol ile şoför İnci hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla önlem amaçlı Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, yoldaki sis nedeniyle meydana geldiği kazadaki yaralıların birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceklerini söyledi.

Öte yandan; zincirleme trafik kazasına kaymakamlık makam aracının dışında bir TIR, 3 otomobilin karıştığı, diğer araçlarda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

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