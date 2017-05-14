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Kaymakam, şehit korucunun annesini ziyaret etti

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), () - BİNGÖL Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, Anneler Günü nedeniyle 23 Ağustos 2016 tarihinde şehit olan güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesi Makbule Aydemir'i ziyaret etti. Karlıova Kaymakamı Levent...

Kaymakam, şehit korucunun annesini ziyaret etti

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), () - BİNGÖL Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, Anneler Günü nedeniyle 23 Ağustos 2016 tarihinde şehit olan güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesi Makbule Aydemir'i ziyaret etti.
Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, 23 Ağustos 2016 tarihinde Karacehennem ormanlarında PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in annesini ziyaret etti. Şehidin annesi Makbule Aydemir, Turgut Özal Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Kaymakam Yetgin'e sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesini sakinleştiren Kaymakam Yetgin, kendisinin de artık onun bir evladı olduğunu belirterek, şehit annelerine Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Her zaman şehit ailelerinin yanınında olacaklarını söyleyen Kaymakam Yetgin, "Sen bu devlete oğlunu şehit verdin. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Hiçbir zaman kendi şehitlerini ve ailelerini unutmaz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.
"ANNELER GÜNÜNDE GÖZLERİM ONUN YOLUNU GÖZLÜYOR"
Her 'Anneler Günü'nde oğlunun kendisini ziyarete geldiğini anlatan Makbule Aydemir ise, "Bu yıl oğlumun şehit oluşunun birinci yılı ve oğlum anneler gününde gelemedi. Gözlerim hep onun yolunu gözlüyor, gözlerimi kapıdan ayıramıyorum. Ama oğlumun yerine Kaymakam geldi. Onu görünce oğlum gibi sarılıp koklamak istedim. Allah devletimizden razı olsun hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı" diye konuştu.

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