Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası başladı (2)

DURUŞMAYI DERİK KAYMAKAMI DA İZLEDİ

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 11'i tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasını, Safitürk'ten sonra gönüllü olarak atanan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da izledi. Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci salonda hazır bulunurken, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin ise SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada ilk savunmayı, o dönem kaymakamlıkta şef olarak görev yapan tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu yaptı. Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ile çok iyi ilişkilerinin bulunduğunu öne süren Mesutoğlu, "Kardeşimin PKK'lı olması nedeniyle bombalı saldırı olayı benim üzerime yıkılmak isteniyor. Olayla ilgim yok, bu bir kumpastır" dedi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: OLAYIN ARKASINDA FETÖ'NÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Dönemin Derik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olan tutuklu sanıklardan Tahsin Erdaş ise, "Şehit Kaymakam Safitürk ile çok yakın çalıştım. Şehit kaymakamımız görev yaptığı sürede PKK ve FETÖ ile yoğun mücadele etti. Derik Belediyesi'ne geçici işçi alımında bize önerilen bazı kişileri, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu için kabul etmedik. Kaymakamımız bu nedenle hedef oldu. Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile yapmış olduğu mücadele nedeniyle bu olayın arkasında FETÖ'nün olduğunu düşünüyorum. Safitürk, FETÖ ile bağlantısı bulunan kişileri anında ilgili birimlere bildiriyordu. Ankara'ya toplantıya gitmeden önce ilçede, emniyette FETÖ ile ilgili tespit ettiği bazı bilgileri dönüşte Vali Beye sunacağını ve onun talimatı doğrultusunda hareket edeceğini bize söyledi. Ben günün 8 saatini şehit kaymakamımız ile birlikte geçiriyordum. Bu saldırının içinde olmam mümkün değil" diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat süren ilk oturumun ardından, duruşmaya yarım saat ara verildi.