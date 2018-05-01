Kaymakam, işçilerle rafting ve piknik yaparak 1 Mayıs'ı kutladı

VAN'ın Çatak ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, halaylarla, rafting gösterisi ve piknikle kutlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve eşi Demet Akgül, ilçenin ortasından geçen Çatak Çayı'nda belediye işçileriyle birlikte rafting yaptı, ardından da piknikte bir araya geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve eşi Demet Akgül, belediyede çalışan işçilerle birlikte önce halay çekti, ardından da ilçe merkezinin ortasından geçen Çatak Çayı'nda rafting yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, tüm emekçilerin bayramını kutladıklarını belirterek, "Bugün belediye çalışanlarımızla birlikte güzel bir gün geçirdik. Hep beraber önce piknik yaptık, akabinde de belediyespor rafting takımımızın bize eşlik etmesiyle, belediye çalışanlarımız ile birlikte rafting yaptık. Türkiye'de ve dünyadaki bütün işçilerin işçi bayramını kutluyorum. Bu etkinlikle, işçilerimizle bir araya gelerek 1 Mayıs'ı kutladık. Geçmişte kutlanan 1 Mayıs kutlamalarında hep acı olaylar yaşandı. Umuyoruz, bundan böyle 1 Mayıs kutlamaları hep böyle güzel görüntülerle gündeme gelir" dedi.

Rafting gösterisinin ardından, Kaymakam Asım Akgül ve eşi Demet Akgül, işçilerle birlikte Çatak Çayı yakınındaki Kani Sipi mevkiinde piknik yaptı.



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