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Kaymakam Gülenç, şehit ve gazi ailelerine kurbanlık hediye etti

DİYARBAKIR, () -  DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, Kurban Bayramı'nda ziyaret ettiği şehit ailelerine kurbanlık hediye etti. Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan...

Kaymakam Gülenç, şehit ve gazi ailelerine kurbanlık hediye etti

DİYARBAKIR, () -  DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, Kurban Bayramı'nda ziyaret ettiği şehit ailelerine kurbanlık hediye etti.
Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Karaşeyho ile birlikte, Kurban Bayramı nedeniyle ilçede bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek kurbanlık hediye etti. Şehit ve gazi aileleri, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını, iyi ve kötü günlerinde sürekli yanlarında olduğunu belirten Kaymakam Gülenç, "Devlet olarak, bayramlarda olduğu gibi diğer zamanlarda da şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Vatanın, bayrağın ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gemişteki bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da şehit ve gazi ailelerimizi tek tek ziyaret ettik. Bu da bizleri mutlu etti. Her zaman kapımız şehit ve gazi ailelerimize sonuna kadar açıktır" dedi.
Kaymakam Gülenç, şehit aileleri ve gazilere kurbanlık olarak canlı küçükbaş hayvan hediye etmesiyle bayram ziyareti son buldu.

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