ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Kaymakam Çiçekli: 'Sahil Kordonu' ile Edremit'i cazibe merkezi yapacağız 

VAN’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Gölü kıyısında yakın zamanda  resmi açılışını gerçekleştirecekleri 'Sahil Kordonu' projesiyle ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Edremit Kaymakamı...

Kaymakam Çiçekli: 'Sahil Kordonu' ile Edremit'i cazibe merkezi yapacağız 
VAN’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Gölü kıyısında yakın zamanda  resmi açılışını gerçekleştirecekleri 'Sahil Kordonu' projesiyle ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van'daki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Van Gölü kıyısında yapılan 5 kilometre uzunluğundaki, sahil kordonunu basın mensuplarıyla birlikte gezen Çiçekli, yaptıkları çalışmaların yüzde 98'lik bölümünün tamamlandığını söyledi. Kaymakam Çiçekli, Edremit'in yerli ve yabancı turistlerin huzur içerisinde gezip görebileceği, dinlenebileceği bir tatil merkezi haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:
"Edremit'i turizm, kültür, sanat ve spor şehri yapma yönünde bir vizyonumuzun olduğunu her defasında ifade ettik. Bildiğiniz üzere geçen yıl Şubat ayından itibaren Van Gölü sahilini işgalcilerden temizlemeye çalıştık ve vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan sahillerden faydalanmasını sağladık. Bunun için de 5 kilometrelik sahil bandımızı vatandaşımızın kullanımına açtık. Şu anda çalışmalarımız yaklaşık yüzde 98 civarında bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki 20 gün içerisinde tamamen bitireceğiz. Bizim arzumuz, Edremit'i Van'ın ve Türkiye'nin gözbebeği yapmak. Sahilde, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile birlikte 100 bin metrekareden fazla yeşil alan ortaya çıkardık ve vatandaşımızın yüzünü Van Gölü'ne döndürdük."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314