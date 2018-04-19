Kaymakam Çiçekli: 'Sahil Kordonu' ile Edremit'i cazibe merkezi yapacağız 

VAN’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Gölü kıyısında yakın zamanda resmi açılışını gerçekleştirecekleri 'Sahil Kordonu' projesiyle ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van'daki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Van Gölü kıyısında yapılan 5 kilometre uzunluğundaki, sahil kordonunu basın mensuplarıyla birlikte gezen Çiçekli, yaptıkları çalışmaların yüzde 98'lik bölümünün tamamlandığını söyledi. Kaymakam Çiçekli, Edremit'in yerli ve yabancı turistlerin huzur içerisinde gezip görebileceği, dinlenebileceği bir tatil merkezi haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:"Edremit'i turizm, kültür, sanat ve spor şehri yapma yönünde bir vizyonumuzun olduğunu her defasında ifade ettik. Bildiğiniz üzere geçen yıl Şubat ayından itibaren Van Gölü sahilini işgalcilerden temizlemeye çalıştık ve vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan sahillerden faydalanmasını sağladık. Bunun için de 5 kilometrelik sahil bandımızı vatandaşımızın kullanımına açtık. Şu anda çalışmalarımız yaklaşık yüzde 98 civarında bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki 20 gün içerisinde tamamen bitireceğiz. Bizim arzumuz, Edremit'i Van'ın ve Türkiye'nin gözbebeği yapmak. Sahilde, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile birlikte 100 bin metrekareden fazla yeşil alan ortaya çıkardık ve vatandaşımızın yüzünü Van Gölü'ne döndürdük."

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