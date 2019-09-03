Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Kayıp oğlunu arıyor
ADANA'da 10 çocuk annesi Serap Çelikünal (48), 15 gün önce evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı (24) arıyor. Anne Çelikünal, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Çukurova Üniversitesi...
GENEL 03.09.2019, 08:59
ADANA'da 10 çocuk annesi Serap Çelikünal (48), 15 gün önce evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı (24) arıyor. Anne Çelikünal, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) memur olarak çalışan Ramazan Çelikünal, 15 gün önce Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden, "Çarşıya gideceğim, bir saate dönerim" diyerek çıktı. Ancak dönmedi.
Anne Serap Çelikünal, cep telefonundan ulaşamadığı oğluna sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderdi. Sonuç alamadı.
Kayıp başvurusunda bulunan anne Çelikünal, oğlunun bir süre bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü belirterek, "Oğlum kendi isteğiyle gitmiş olamaz. Çocuklarımı el bebek gül bebek büyüttüm. Beni çok sever, benden ayrılamazdı. Oğlumun kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Görenlerin en yakın karakola bildirmesini istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan lütfen ara, eve dönmeni istiyorum. Çok özlüyorum. Artık suyun bile tadı yok. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, oğlumu düşünüyorum" diye konuştu.
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) memur olarak çalışan Ramazan Çelikünal, 15 gün önce Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden, "Çarşıya gideceğim, bir saate dönerim" diyerek çıktı. Ancak dönmedi.
Anne Serap Çelikünal, cep telefonundan ulaşamadığı oğluna sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderdi. Sonuç alamadı.
Kayıp başvurusunda bulunan anne Çelikünal, oğlunun bir süre bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü belirterek, "Oğlum kendi isteğiyle gitmiş olamaz. Çocuklarımı el bebek gül bebek büyüttüm. Beni çok sever, benden ayrılamazdı. Oğlumun kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Görenlerin en yakın karakola bildirmesini istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan lütfen ara, eve dönmeni istiyorum. Çok özlüyorum. Artık suyun bile tadı yok. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, oğlumu düşünüyorum" diye konuştu.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0