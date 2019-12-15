istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Kayıp Korhan'ın annesi Civan gibi delikanlımı yediler-2

ISPARTA'da yaklaşık 2,5 yıl önce 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına...

GENEL 15.12.2019, 11:50
ISPARTA'da yaklaşık 2,5 yıl önce 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı. Korhan Taştekin'in annesi Fatime Taştekin, "İnsan bir türlü kabullenemiyor. Bir var, bir yok. Civan gibi delikanlımı yediler. Hiçbir iz olmayınca sanki bir gün çıkıp gelecekmiş gibi gözüm hep kapıda" dedi.

Isparta'da bir iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'ANNE BEN ARKADAŞIMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI

Korhan Taştekin'in Isparta'da oturan annesi Fatime ile babası Orhan Taştekin, Demirören Haber Ajansı'na () konuştu. Oğlunun kaybolduğu 10 Ağustos tarihinde iş yerinden çıktıktan sonra eve geldiğini, kıyafetlerini değiştirip, babasına ait aracı da alarak "Anne ben Ali'nin yanına gidiyorum" diyerek çıktığını anlatan Fatime Taştekin, "Oğlum her zaman arkadaşlarıyla buluşurdu. Arkadaşları buraya gelirdi. O gün de kümesteki güvercinlerine baktı ve dışarı çıktı. Ben gittiği yerden evine döndüğünü düşünüp, o gece hiç aramadım. Sabah gelinim işe giderken, çocukları bana bırakmak için geldiğinde Korhan'ı sorunca 'Akşam eve gelmedi mi?' diye sordum. 'Hayır gelmedi' deyince gün içerisinde oğlumu aradım. Telefonu kapalıydı. Akşamüzeri dönmeyince merak edip, hemen polise gittim. Hastaneleri, karakolları araştırdılar ama bir ize rastlayamadık" dedi.

'GÖZÜM HEP BU KAPIDA'

Oğlunun öldüğüne inanmak istemediğini anlatan Fatime Taştekin, "İnsan bir türlü kabullenemiyor. Bir var bir yok. Civan gibi delikanlımı yediler. Hiçbir iz olmayınca sanki bir gün çıkıp gelecekmiş gibi gözüm hep bu kapıda. Ne zaman bir arabadan dalyan gibi biri inse oğlum mu acaba diye umutla bakıyorum. Sadece o çocuklar için dayanıyorum başka bir şey için değil" diyerek gözyaşı döktü.

'BÜTÜN İŞİMİZE GÜCÜMÜZE O KOŞTURURDU'

Korhan Taştekin'in kaybolmadan önce evin bütün işlerine koştuğunu, kendilerine destek olduğunu belirten Fatime Taştekin, "Şimdi öylece kalakaldık. Onca arkadaşı vardı. Oğlumla beraber onlar da birden ayağını kesti" dedi.

'ÇOCUKLAR TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ'

Korhan'ın en küçükleri 6, en büyükleri 12 yaşında 3 erkek çocuğu olduğundan söz eden Fatime Taştekin, "Çocuklar televizyon programına çıktığımız için olaydan haberdar oldular ama yaşları küçük olduğu için çabuk unutuyorlar. Akşamları annelerinde kalıyor, sabah okula gönderiyoruz. Sonra ben okuldan alıyorum ve gelinim işten gelinceye kadar bende kalıyorlar" diye konuştu.

'MANEVİ DESTEK İSTİYORUM'

Oğlunun kaybolması olayıyla ilgili mutlaka birilerinin bilgi sahibi olduğuna inandığını söyleyen Fatime Taştekin, "2.5 yıldır oğlunuzun ne olduğunu düşünerek yaşamak insana öyle zor geliyor ki. Ben insanlardan destek bekliyorum. Maddi değil manevi. Bir bildiği, bir gördüğü olan varsa ne olur çıksın bir şey söylesin bu olay aydınlansın" dedi.

'ALİ BUNLARI EN SON GÖREN İNSAN'

Oğluyla birlikte kaybolan Zehra Çaycı ile daha önce arkadaş oldukları konusunda hiçbir bilgisi olmadığını kaydeden anne Taştekin, şöyle dedi:

"Bu olay ortaya çıkınca ilk kez o gün Zehra'nın adını duydum. Onun ailesinin de benim oğlumdan haberi yokmuş. Oğlumun o gün 'Ali'nin yanına gideceğim' demesinden yola çıktık. Doğruymuş o gece oradalarmış. Ali bunları en son gören insan. Ne oldular, nereye kayboldular ancak o bilecek. Ailesi de gelip bir kez olsun bizimle konuşmadı. Nasıl anne babadır bunlar, hiç mi yürekleri yanmaz anlamıyorum. Allahlarından bulsunlar. Benim yavruma ne yaptıysa o yaptı."

'NE YAPTIYSA HEPSİNİ ALİ YAPTI'

Eski gelini Ö.S.'nin savcılıkta, "Ali Aydıner bana, 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dedi" şeklinde ifade verdiğini hatırlatan Fatime Taştekin, "Hepsi iftira. Ne yaptıysa hepsini Ali yaptı. Oğlum bir şey yapmadı" diye itiraz etti.

Baba Orhan Taştekin rahatsızlığı nedeniyle fazla konuşamazken, sadece "İçimiz yanıyor. Oğluma ne oldu bilmiyoruz" diyebildi.

Diğer yandan, Korhan Taştekin'in 3 çocuğunun annesi Ö.S. ile bir süre önce boşandığı, aralarının düzelmesi sonrası birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.


 

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:43
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Atletico Madrid 17 29
5. Real Sociedad 17 28
6. Getafe 16 27
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9