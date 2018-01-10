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Kayıp köpeği 'Beti'yi bulana bin lira ödül verecek

İZMİR'deki evinde 6 köpek, 1 de kedi besleyen Gizem Kaplan (26), 1 yılı aşkın süredir kayıp köpeği Beti'yi bulana bin lira ödül vereceğini söyledi. Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini sürdüren...

Kayıp köpeği 'Beti'yi bulana bin lira ödül verecek
İZMİR'deki evinde 6 köpek, 1 de kedi besleyen Gizem Kaplan (26), 1 yılı aşkın süredir kayıp köpeği Beti'yi bulana bin lira ödül vereceğini söyledi.
Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini sürdüren Gizem Kaplan, 1 yılı aşkın süredir köpeği Beti'yi arıyor. Jack Russell teriyer cinsi dişi köpeğinin 7 Temmuz 2016 tarihinde doğduğunu söyleyen Kaplan, onu 2 aylıkken kimliğiyle beraber arkadaşına verdiğini, fakat bir süre sonra izini kaybettiğini anlattı. Beti'den haber almak için internet siteleri ve gazetelere kayıp ilanı veren hatta televizyon programlarına bile başvuru yapan Gizem Kaplan, tek isteğinin köpeğinin yaşadığını öğrenmek olduğunu söyledi. Kaplan, "Hera, İzmir, Ada, Sadi, Kral ve Paris adında 6 köpeğim var. Beti en küçüğünün 3 yavrusundan biriydi. Onu sahiplenmek isteyen bir arkadaşıma verdim. Ama o da daha sonra başka birine vermiş ve hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Şu sıralar 1.5 yaşında. Arkasında siyah benek var. Onu gören varsa lütfen bilgi versin. Biri sahiplendiyse yerini bilmek bana yeter. Ama zor şartlardaysa ya da barınaktaysa onu yeniden evime getiririm. Onu başkasına veren arkadaşımla beraber aramadığımız yer kalmadı. Bulana bin lira ödül vermeye hazırız" dedi.
Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Gizem Kaplan, köpeklerinin zaman zaman kavga etseler de birlikte yaşamayı öğrendiklerini dile getirdi. İlk köpeğini aldığında 17 yaşında olduğunu ve sırayla diğerlerini sahiplendiğini belirten Kaplan, "Hepsinin bir hikâyesi vardı. Bazılarını sokakta buldum. Bazıları da çok sahip değiştirdiği için psikolojik açıdan sorun yaşıyordu. Onlarla sürekli konuşuyorum. Benim her dediğimi anlıyor ve duygularımı paylaşıyorlar. Ben nerede olursam olayım onları asla bırakmam. Bana karşı çıkanlar çok ama onlardan vazgeçemem. Beti ise gece rüyalarıma giriyor. Çünkü yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Duyarlı hayvanseverlerden onu bulmam için destek bekliyorum" diye konuştu.
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