Kayıp kız, 75 gün sonra bulundu

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), () - İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde, evlerinin bahçesine çıktıktan sonra ortadan kaybolan 14 yaşındaki 14 yaşındaki Ş.A. adlı kız, 75 gün sonra bulundu. Ş.A.'nın gönlünü kaptırdığı 18 yaşındaki N.G. ile kaçtığı ortaya çıktı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı arayıp yerlerini bildiren Ş.A. ve N.G., jandarmaya götürüldü.

Kiraz'ın Sırımlı Mahallesi'nde yaşayan, ikisi de 37 yaşındaki Necibe ve Mehmet A. çiftinin, bahçedeki tuvalete gideceğini söyleyip evden çıkan ve 75 gündür kayıp olan kızları Ş.A. bulundu. Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, kendisini arayan Ş.A.'nın, gönlünü kaptırdığı N.G. ile birlikte Kiraz- Nazilli Karayolu üzerinde beklediğini söylemesi üzerine jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye gitti. Jandarma Ş.A. ve N.G.'yi karayolundan minibüse alarak, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Ş.A.'nın, kendisinden büyük olan N.G.'yi kendisinin kaçırdığını söylediği, kiralık bir evde saklandıklarını anlattığı öğrenildi. Ş.A. ve N.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ş.A.'nın bulunmasına sevindiğini belirten Başkan Özçınar, "Tabii ki evlilik güzel bir şey ama küçük yaşlarda bu mümkün değil. Küçücük yaşta anne olunmaz. Küçücük yaşta eş olunmaz. Çocuk olunur. Çocukluklarının tadını çıkartsınlar. Zaten belli bir yaşa geldiklerinde de evlenecekler. Bizler de üzerimize düşen, gereken her neyse yapmaya hazırız. Fakat küçük yaşta, lütfen okullarını tamamlasınlar. Çalışın elinize ekmeğinizi alın ve ondan sonraki süreçte ayaklarınızın üzerinde durduğunuzda sizi yine vermiyorlarsa, yaşınız reşit olduğunda bir şekilde çözümüne bakarız. Ama bu şekilde değil, hiç kimse ailesini üzmesin" dedi.

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