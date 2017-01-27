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Kayıp kız 75 gün sonra bulundu (2)

BİRLİKTE KAÇTIĞI GENÇ TUTUKLANDI İzmir'in Kiraz İlçesi'nde kayıp olan ve 75 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ş.A.'nın birlikte kaçtığı 18 yaşındaki N.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...

Kayıp kız 75 gün sonra bulundu (2)

BİRLİKTE KAÇTIĞI GENÇ TUTUKLANDI
İzmir'in Kiraz İlçesi'nde kayıp olan ve 75 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ş.A.'nın birlikte kaçtığı 18 yaşındaki N.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.G.'nin jandarmadaki ifadesinde, Ş.A.'yı ailesine götürmek istediğini, ancak bunu yaparsa kendine zarar vereceğini söylediği için yapamadığını söylediği öğrenildi.
Kayıp olarak aranırken bulunan Ş.A. ise ailesine gitmeyi istemeyince İzmir'deki Çocuk İzlem Merkezi'ne teslim edildi. 

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