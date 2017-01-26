Kayıp kadın yeğeninin yanında çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, komşuya gideceğini söyleyerek evinden çıktıktan sonra 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Medine S.'nin Eskişehir'de görev yapan öğretmen yeğeninin yanında olduğu ortaya çıktı.

Alaşehir'in Çakırcaali Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi Medine S., geçen pazar günü komşuya gedeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan jandarma, Medine S.'nin, Eskişehir'de görev yapan öğretmen yeğeninin yanında olduğunu belirledi.

Kayıp kadının çiftçi eşi 57 yaşındaki Halil S., "Güvenlik güçleri eşimin Eskişehir'e, öğretmen yeğeninin yanına gittiğini belirledi. Eşimle telefonla görüştüm. Tatile gittiğini, biraz dinleneceğini söyledi. Ben de kendisine 'Dinlen, istediğin zaman beni ara almaya geleyim' dedim. Sağ ve sağlıklı olarak ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.



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