Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Kayıp kadın yeğeninin yanında çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, komşuya gideceğini söyleyerek evinden çıktıktan sonra 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Medine S.'nin Eskişehir'de görev yapan öğretmen...

Kayıp kadın yeğeninin yanında çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, komşuya gideceğini söyleyerek evinden çıktıktan sonra 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Medine S.'nin Eskişehir'de görev yapan öğretmen yeğeninin yanında olduğu ortaya çıktı.
Alaşehir'in Çakırcaali Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi Medine S., geçen pazar günü komşuya gedeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan jandarma, Medine S.'nin, Eskişehir'de görev yapan öğretmen yeğeninin yanında olduğunu belirledi.
Kayıp kadının çiftçi eşi 57 yaşındaki Halil S., "Güvenlik güçleri eşimin Eskişehir'e, öğretmen yeğeninin yanına gittiğini belirledi. Eşimle telefonla görüştüm. Tatile gittiğini, biraz dinleneceğini söyledi. Ben de kendisine 'Dinlen, istediğin zaman beni ara almaya geleyim' dedim. Sağ ve sağlıklı olarak ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.