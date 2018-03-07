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Kayıp ihbarı yapılan minik Hanım, kreş bahçesinde oynarken bulundu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 4 yaşındaki Hanım Güzel, evden kaçarak gözden kayboldu. Ailesini ve polisi alarma geçiren kayıp ihbarının ardından minik kız, evlerine yakın bir kreşin oyun alanında bulundu. Antalya'da oturan Tuba...

Kayıp ihbarı yapılan minik Hanım, kreş bahçesinde oynarken bulundu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 4 yaşındaki Hanım Güzel, evden kaçarak gözden kayboldu. Ailesini ve polisi alarma geçiren kayıp ihbarının ardından minik kız, evlerine yakın bir kreşin oyun alanında bulundu.
Antalya'da oturan Tuba ve Eyüp Güzel çiftinin tek çocukları Hanım, sabah erken saatlerde annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden çıktı. Kızının evde olmadığını ve dış kapının da açık olduğunu fark eden Tuba Güzel, minik Hanım'ın kaybolduğunu düşünerek önce eşini, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.
Verilen adrese gelen polis ekipleri çevrede araştırma başlatıp minik kızı aramaya başladı. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve 500 metre uzaklıktaki kreşin bahçesindeki oyun alanında bir kız çocuğu bulunduğu ihbar edildi. İhbarın geldiği kreşe giden polis, kayıp ihbarı olan Hanım'ın eşkaliyle bulunan çocuğun örtüştüğünü belirledi. Polis ekipleri müjdeli haberi baba Eyüp Güzel'e verdi. Kreşe gelen baba Güzel, kızını polis ekibinden teslim aldı.
Kızının kaybolduğunda kreşe gelmesine çok şaşırmadığını belirten Eyüp Güzel, buradaki oyun alanında oynamayı çok sevdiğini, kreşin kapısının açık olmasını fırsat bilerek içeri girmiş olabileceğini söyledi. Kızının bulunmasına çok sevindiğini belirten Güzel, “Sabah evden çıkıp kendi başına gelmiş. Biz kaybolduğunu düşünerek karakola başvurduk. Sağolsun kreşteki görevliler haber vermişler polise" dedi.

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