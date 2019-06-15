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Kayıp genci arama çalışmaları 6'ncı gününde

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.  Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'ndeki...

Kayıp genci arama çalışmaları 6'ncı gününde
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. 
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'ndeki Oymapınar Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, geçen hafta çarşamba günü başlayan Metacore Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran Pazartesi sabahı, kamptan ayrıldı. Ormanlık alana girip, Manavgat Barajı Gölü yönünde giden Özersinci, geri dönmedi. Arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında, kayıp gencin kıyafetleri, baraj gölüne inen patika yolda bulundu. 
Selim Özersinci'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam etti. Jandarma Komando Taburu, Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Jandarma Sualtı Kurtarma(SAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,  ormanlık alan ile baraj gölünde arama yaptı. Ekiplere, bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
Gence ait yeni bir ize ulaşılamazken, arama çalışmalarının geç saatlere kadar sürdürüleceği bildirildi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, baraj gölünde bulunan çamurun görüş mesafesini çok azalttığını, ağaç köklerinin hızlarını düşürdüğünü, dalgaların da çalışmalarını zorlaştırdığını anlattı.

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