Kayıp Ecrin, eğitimli 5 köpekle aranıyor

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD’a ait 3 canlı arama, 1 kadavra ve 1 iz takip köpeğinin kullanıldığı aramada, bugün daha önce yüzeyi taranan Baraj Gölü’nde arama yapılacak.Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi.Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalara başlandı. Arama çalışmalarında AFAD’a ait canlı arama köpekleri 'Çiçi', 'Mali' ve 'Kito', kadavra arama köpeği 'Abrek' ve iz takip köpeği 'Ovit' de kullanılıyor.SU ALTINDA DA ARANACAKDaha önce, minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyini tarayan ekiplerin, bugün ise su altında arama yapacağı belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler bölgeye geldi.İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ve yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Minik Ecrin'in yakınları ve mahalleli de arama çalışmalarına katılıyor.

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