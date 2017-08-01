Kayıp çoban 7 gün sonra evine döndü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, 7 gündür kayıp olarak aranan çoban 38 yaşındaki Mehmet Sökmen dün evine döndü. Sökmen'in, arazide gezintiye çıktığını söylediği belirtildi.

Çameli'nin İmamlar Mahallesi'nde oturan ve çobanlık yapan Mehmet Sökmen, geçen salı günü koyunları otlatmak için araziye çıktı. Arazide sürüleri otlatan çoban akşam geri dönmeyince ailesi ve sürü sahipleri merak etti. Sürüleri bulmalarına rağmen Sökmen'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

Sökmen her yerde kayıp olarak aranırken, dün evine döndü. Sökmen'in, arazide gezintiye çıktığını söylediği kaydedildi.

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