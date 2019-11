Kayıp babası için Diyanet'e anons çağrısında bulundu

Tolga TAHÇI/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, markete gitmek için çıktığı kızının evine bir daha dönmeyen demans hastası Hasan Basri Bubur'dan (90), 6 aydır haber alınamıyor. Babalarını bulmak için hemen her yolu denediklerini belirteren Bubur'un kızı Rüçhan Bubur (51), camilerden anons yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım istedi.

Olay, 11 Mayıs'ta, Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi'nde meydana geldi. Demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur, iftar yapmak için kızı Peyman Bubur Baran'ın evine gitti. İftardan sonra markete gideceğini söyleyip, evden çıkan 3 çocuk babası, emekli Bubur, bir daha geri dönmedi. Meraklanan yakınları Bubur'u ararken, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarmaya, AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi. Bubur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD bünyesindeki kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Sitenin üstündeki ana yola kadar koku alan köpekler, daha sonra tepki vermeyince Bubur'un bu noktadan sonra ulaşım aracına binmiş olabileceği değerlendirildi. Çalışmalar bu yönde devam ederken Bubur'un ailesi, gri pantolon ve siyah montla evden çıkan yaşlı adamı görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi. Aradan geçen 177 güne rağmen bulunamayan yaşlı adamın kızı Rüçhan Bubur, babalarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Babam, ablamın yazlığındayken çarşıdan alışveriş yapmak istediğini söylüyor. O sırada bahçeyle uğraşan eniştem, babam çıktıktan sonra elini yıkayıp peşine düşmüş. Ancak babamı o tarihten bu yana bulamıyoruz. Ne duyan ne de bir gören var. Kime sorduysak bulamadık. Yapılan arama çalışmalarında, babamın ana yola kadar gittiğini öğrendik. 6 ay boyunca babamızı aramaktan vazgeçmedik. İzmir'in hemen her ilçesine giderek kayıp ilanları astık. Bunun yanında olayı sosyal medyada duyurup babama ulaşmaya çalıştık. AKUT ve AFAD'ın çalışmalarıyla da arayışımız devam etti. Babamın kaybolduğu çevre farklı yöntemlerle araştırıldı. Ablamın evi ve çevresindeki tüm arazide de çalışmalar yapıldı ancak sonuç alamadık."

'CAMİLERDEN ANONS EDİLSİN'

Babalarını bulmak için bütün yolları denediklerini ifade eden Bubur, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım talebinde bulunarak, şöyle dedi: "Aramalarımıza rağmen İzmir'de, ne kendisini ne de ölüsünü bulamayınca, başka bir şehre gidebileceğini düşündük. İnterpol aracılığıyla Yunanistan ve adalar kıyılarında da arama çalışmaları başlattık. Akla gelebilecek her yolu denediğimizi düşünüyorum. Hiçbir şekilde bulamamış olmak çok üzücü. Biz, babamın bulunması için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da yardım istiyoruz. Kaybolduğu dönemde camilerde yaptırdığımız anonslar çok etkili olmuştu. Babam, camiye giden bir insan olduğu için bu yöntemin denenmesini rica ediyoruz. Camilerden yapılacak olan anonslar bizim için çok değerli."