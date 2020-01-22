Son Dakika
Kayıp Asiye evine döndü, arama sonlandırıldı
GENEL 22.01.2020, 15:08
ZONGULDAK'ta, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Asiye Sezer'in (29), aramaların sürdüğü sırada evine dönmesiyle çalışmalar sonlandırıldı.
Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde oturan Asiye Sezer, iddialara göre 2 gün önce yıkadığı halıyı asmak için evine yakın bir noktaya gitti. Ardından kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Sezer için Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bugün devam eden aramalar sırasında Asiye Sezer’in evine döndüğü ortaya çıktı. Eşi Muzaffer Sezer’in jandarmaya bilgi vermesinin ardından arama çalışması sonlandırıldı. Sağlık kontrolü için Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürülen Sezer'in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde oturan Asiye Sezer, iddialara göre 2 gün önce yıkadığı halıyı asmak için evine yakın bir noktaya gitti. Ardından kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Sezer için Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bugün devam eden aramalar sırasında Asiye Sezer’in evine döndüğü ortaya çıktı. Eşi Muzaffer Sezer’in jandarmaya bilgi vermesinin ardından arama çalışması sonlandırıldı. Sağlık kontrolü için Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürülen Sezer'in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|64
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|23
|45
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|23
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|24
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Newcastle
|24
|30
|14. Burnley
|23
|27
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|22
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016