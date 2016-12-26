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Kayıp alzheimer hastası kadın donmak üzereyken bulundu

DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde kaybolan Alzheimer hastası 89 yaşındaki Güzide Aksungur, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. Aksungur, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kocapınar Mahallesi'ndeki evinden...

Kayıp alzheimer hastası kadın donmak üzereyken bulundu
DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde kaybolan Alzheimer hastası 89 yaşındaki Güzide Aksungur, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. Aksungur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kocapınar Mahallesi'ndeki evinden bugün sabah erken saatlerde çıkan Alzheimer hastası Güzide Aksungur'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Arama Kurtarma Ekibi bölgede kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlattı. Karlı ve soğuk havada zamana karşı yarışan ekipler, Aksungur'u saat 17.00 sıralarında evinin yaklaşık 3 kilometre uzağında donmak üzereyken buldu. Karda yalın ayak yürürken bulunan Aksungur ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksungur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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