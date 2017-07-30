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Kayıp Alzheimer hastası 2 gün sonra sağ bulundu

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 73 yaşındaki Ümmahane Akpınar köye 6 kilometre mesafede arazide bulundu. Çanakkale Merkez'e bağlı Kirazlı Köyü'nde yaşayan Alzheimer hastası Ümmahane...

Kayıp Alzheimer hastası 2 gün sonra sağ bulundu

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'de 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 73 yaşındaki Ümmahane Akpınar köye 6 kilometre mesafede arazide bulundu.
Çanakkale Merkez'e bağlı Kirazlı Köyü'nde yaşayan Alzheimer hastası Ümmahane Akpınar, geçen 28 Temmuz cuma günü saat 09.00 sıralarında ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin katımılıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ağaçlık ve kayalık olan bölgedeki vatandaşların da destek verdiği arama- kurtarma çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı.
Akpınar'ın muhtemel gidebileceği yerler, göz önüne alınarak havadan drone ile de arama yapıldı. İki gün boyunca yapılan aramalardan bu sabah sonuç alındı. 2 gün süren arama çalışmaları kapsamında Ümmahane Akpınar, köye yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Beşiktepe Mevkii'nde sağ olarak bulundu. UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Akpınar, daha yola çıkartılıp 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Akpınar, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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