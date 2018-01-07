Kayıp 2 mürettebatın aileleri: Arama çalışmaları tekrar başlatılsın

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () GEMLİK'ten Karadeniz Ereğli'ye giderken Şile açıklarında batan demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin, tüm aramalara rağmen bulunamayan aşçısı Vedat Odabaşı'nın ve makinecisi Engin Selçuk'un aileleri açıklama yaptı.

"Bilal Bal" isimli geminin mürettebatı arasında bulunan Vedat Odabaşı ve Engin Selçuk'a halen ulaşılamadı. Odabaşı ve Selçuk'un aileleri Kartal İDO İskelesi önünde bir araya geldi. Vedat Odabaşı'nın eşi Aysun Odabaşı, 1 Kasım 2017'de kazanın yaşandığını ve hemen sonrasında arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını hatırlatarak, "Ancak şu anda çalışmalar durdu. Eşim denizin altında kaldı. Arama çalışmaların tekrar başlatılmasını ve eşimin oradan çıkartılarak bir mezarının olmasını istiyorum. Bunun için yetkililerden yardım bekliyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu konuda bize yardımcı olsun" dedi.

Çalışmaların yeniden başlatılabilmesi için yetkili mercilerden izin alınması gerektiğini söyleyen Odabaşı, "Bu izin bir an önce çıksın ki arama çalışmaları yeniden başlasın" diye konuştu.

"BİR ORTA YOL BULUNSUN"

Arama çalışmalarının durdurulmasının gerekçesinin sorulması üzerine Odabaşı şunları söyledi:

"Yakıt ve yağın dağılmamış olmaması ve patlatılma planlandığı için denizde çevre kirliliğinin olacağını düşünüyorlar. Denizin kirlenmesini ben de istemiyorum; ama bunun bir orta yolu bulunsun."

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