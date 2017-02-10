Kayığı alabora olan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Ayhan AYDEMİR/YAKAKENT(Samsun),() - SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde dün fırtına nedeniyle kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen'i arama kurtarma çalışmaları hem havadan hem de denizden devam ediyor.

Samsun'un Yakakent Limanı'ndan dün kayığı ile açılan Muharrem Şen, fırtına nedeniyle kayığı alabora oldu. Parçalanan kayık bir süre sonra karaya vurdu. Ancak balıkçıdan haber alınamadı. İhbar üzrine bölgeye ekipler sevk edildi. Denizin dalgalı olması nedeniyle su içerisinde arama yapamayan ekipler, tekne ve helikopterle deniz üzerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Bu sabah yine erken saatlerden itibaren başlayan çalışmalardan sonuç çıkmadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaları da yakınları deniz kenarından endişe ile takip etti.

Kıyıda bekleyen kayıp balıkçı Muharrem Şen'in ağabeyi Mehmet Şen, "Geçimini tuttuğu balıkları satarak sağlıyordu. 30 yıllık balıkçıdır fakat bu dalgada çok tehlikeli oluyor. Büyük ihtimalle serdiği ağa takılıp düştü. Tek umudumuz bir an önce bulunması” dedi. Evli ve 3 çocuk babası olan kayıp balıkçı Muharrem Şen'i arama çalışmaları devam ediyor.



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