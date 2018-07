Kaybolan Yusuf'un ailesi: Oğlumuz dağa kaçırılmış olabilir

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz'da hayvanları otlatmaya götürdükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ın (14) ailesi, çocuklarının dağa kaçırılmış olmasından şüpheleniyor. Baba Mehmet Şah Yılmaz, oğlunun dağa kaçırılmış olabileceğini belirterek, "Çocuğum 11 gündür kayıp. Dağı, taşı, suyu, her yeri aradık. Bu çocuktan hiçbir haber alamadık. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bana ulaşmasını istiyorum. Kendisinden bir haber almak istiyoruz" dedi.

Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü köyünde yaşayan Yılmaz Ailesi'nin oğlu Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. AFAD, UMKE, jandarma, güvenlik korucuları, su altı dalgıçları ve köylülerin Yusuf'un bulunması için yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermedi. Son olarak, İstanbul'da bir fırının güvenlik kamerasına yansıyan bir kişinin Yusuf Yılmaz olduğu iddia edildi. Aile, görüntüleri izleyince önce söz konusu kişinin oğulları olduğunu söyledi, bu gelişmeyle Silvan'daki arama çalışmaları durduruldu. Ardından daha net görüntüleri izleyen aile, kayıtlardaki kişinin oğulları olmadığını belirtince Silvan'da arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kayıp Yusuf Yılmaz'ın ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, baba Mehmet Şah Yılmaz, oğlunun dağa kaçırılmış olmasından şüphelendiğini söyledi. Baba Yılmaz, "Çocuğum 11 gündür kayıp. Dağı, taşı, suyu, her yeri aradık. Bu çocuktan hiçbir haber alamadık. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bana ulaşmasını istiyorum. Kendisinden bir haber almak istiyoruz. Kimse ona kızmayacak. İşten sıkılmış olabilir. Canı sıkılıp, çekip gitmiş olabilir. Ya da onu zorla kaçırmış olabilirler. Son zamanlarda çocuk kaçırma olayları arttı. Bu çocuk eğer ölmediyse, yaşıyorsa, eğer zorla götürülmüşse haberimiz olsun. Ölmüşse cesedini getireceğiz. Eğer yaşıyorsa da bir haberimiz olsun. 11 gündür ne gecemiz ne de gündümüz var. Sürekli ağlıyoruz, üzülüyoruz, perişan haldeyiz" dedi.

'YA ÖLÜ YA DİRİ BİR HABERİNİ ALMAK İSTİYORUZ'

Geçen günlerde İstanbul'da bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Yusuf Yılmaz olduğu iddialarına da yanıt veren Mehmet Şah Yılmaz, söz konusu kişinin oğlu olmadığını söyledi. Yılmaz, "Görüntülerde benziyordu. İstanbul'a gittik, görüntülerin çekildiği yere gittik. Görüntüleri izledik, çok benziyordu. Ama, o çocuk bizim çocuğumuz değil. Eğer bu çocuk dağa çıkmadıysa, organ mafyası onu kaçırmamışsa, herhangi biri onu alıp zorla bir yere götürmemişse. Çocuğumun üzerinde bir kimlik ve para yoktu. Allah razı olsun devletimizden. 6 dönümlük arazide arama çalışması yaptı. Her tarafa baktık onu göremedik. Ya ölü ya diri bir haberini almak istiyoruz" diye konuştu.

ANNE, CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİ

Yufus'un annesi Fatma Yılmaz ise çocuğunun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Anne Yılmaz, "Yusuf'u arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Hiçbir haber alamıyoruz. Çocuğumu bulsunlar. Meraktan ölülüyoruz, ağlıyoruz. Çocuğumu bulsunlar, burada ölüyüruz. Ya ölü ya diri bulunsun" dedi.

Öte yandan, Yusuf Yılmaz'ın bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



FOTOĞRAFLI