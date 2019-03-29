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Kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor

BURSA'da trafik kazası geçirdikten sonra belden aşağısı felç olan Birol Önkür (28), 5 gün önce kaybolan 'Muzi' adlı köpeğini, tekerlekli sandalyeyle sokak sokak gezerek arıyor. El ilanı dağıtan Önkür, "İyi bir arkadaş olmuştu...

Kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor
BURSA'da trafik kazası geçirdikten sonra belden aşağısı felç olan Birol Önkür (28), 5 gün önce kaybolan 'Muzi' adlı köpeğini, tekerlekli sandalyeyle sokak sokak gezerek arıyor. El ilanı dağıtan Önkür, "İyi bir arkadaş olmuştu bana. Her şeyi beraber yapıyorduk. Yatağı benim yatağımın yanındaydı, beraber uyuyorduk. O olmayınca uyuyamıyorum" dedi.
Bursa'da 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda felç geçirip, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Birol Önkür, iki aylıkken aldığı ve 'Muzi' adını verdiği 3 yaşındaki Pomeryan Boo cinsi köpeğini dışarıya çıkardı. Bahçede bir anda gözde kaybolan köpeğin dönmemesi üzerine Birol Önkür, çevredeki gidebileceği yerlere baktı, ancak bulamadı.
Birol Önkür, köpeğinin bulunamaması üzere , sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşıp, bastırdığı el ilanlarını, tekerlekli sandalyesi ile sokak sokak gezerek, duvarlara yapıştırıp, insanlara soruyor. 5 gündür, 15 mahallede tamamen gezdiğini ancak köpeği 'Muzi'yi  bulamadığını belirten, Birol Önkür, "Muzi ile beraber yatıyorum o olmadan eve bile giremiyorum, gören duyan varsa haber versin. Yalnız bir hayatım vardı, 'Muzi'yi sahiplendim. Artık o benim hayat arkadaşım olmuştu. Hayatıma tekerlekli sandalye ile devam ediyorum iyi bir arkadaş olmuştu bana. Her şeyi beraber yapıyorduk. 5 gündür uyuduğumu söyleyemem. Yatağı benim yatağım yanındaydı, beraber uyuyorduk. Şu an o olmadığı için eve, odaya bile girmek istemiyorum. Herkese tek tek 'Muzi'yi soruyorum. Eğer gören duyan olursa yardımcı olursa çok sevinirim" diye konuştu.

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