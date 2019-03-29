Kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor

Bursa'da 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda felç geçirip, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Birol Önkür, iki aylıkken aldığı ve 'Muzi' adını verdiği 3 yaşındaki Pomeryan Boo cinsi köpeğini dışarıya çıkardı. Bahçede bir anda gözde kaybolan köpeğin dönmemesi üzerine Birol Önkür, çevredeki gidebileceği yerlere baktı, ancak bulamadı.
Birol Önkür, köpeğinin bulunamaması üzere , sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşıp, bastırdığı el ilanlarını, tekerlekli sandalyesi ile sokak sokak gezerek, duvarlara yapıştırıp, insanlara soruyor. 5 gündür, 15 mahallede tamamen gezdiğini ancak köpeği 'Muzi'yi bulamadığını belirten, Birol Önkür, "Muzi ile beraber yatıyorum o olmadan eve bile giremiyorum, gören duyan varsa haber versin. Yalnız bir hayatım vardı, 'Muzi'yi sahiplendim. Artık o benim hayat arkadaşım olmuştu. Hayatıma tekerlekli sandalye ile devam ediyorum iyi bir arkadaş olmuştu bana. Her şeyi beraber yapıyorduk. 5 gündür uyuduğumu söyleyemem. Yatağı benim yatağım yanındaydı, beraber uyuyorduk. Şu an o olmadığı için eve, odaya bile girmek istemiyorum. Herkese tek tek 'Muzi'yi soruyorum. Eğer gören duyan olursa yardımcı olursa çok sevinirim" diye konuştu.
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