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Kaybolan iki kardeş, birbirine sarılmış beklerken bulundu

MANİSA'nın Soma ilçesinde, hayvan otlatmak için gittikleri dağlık alanda kaybolan ve geceyi burada geçiren biri 9, diğeri 11 yaşındaki 2 kardeş, jandarma ile Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine 18...

Kaybolan iki kardeş, birbirine sarılmış beklerken bulundu
MANİSA'nın Soma ilçesinde, hayvan otlatmak için gittikleri dağlık alanda kaybolan ve geceyi burada geçiren biri 9, diğeri 11 yaşındaki 2 kardeş, jandarma ile Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine 18 kilometre uzakta birbirlerine sarılmış olarak bulunup, kurtarıldı.
Manisa'nın kırsal Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Taşkın (11) ve kardeşi Ömer Taşkın (9), dün sabah saatlerinde koyunları otlatmaya götürdü. Ancak, iki kardeş akşam eve dönmedi. Bunun üzerine merak eden yakınları kendilerini gidebilecekleri yerlerde aramalara rağmen bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma, Manisa AFAD ekibinden yardım istedi. Yaklaşık 400 kişilik ekiple, saat 01.30 sıralarında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Özel eğitimli 2 iz takip köpeği de arama-kurtarma çalışmalarında kullanıldı. Köylüler de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Arama-kurma çalışmaları gece boyunca sürdü. Endişeli bekleyiş devam ederken, saat 06.00 sıralarında müjdeli haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, 2 kardeşin, evlerine 18 kilometre mesafedeki kırsal Sevişler Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda bir ağacın altında birbirlerine sarılmış olarak bulunduklarını bildirdi. Jandarma, Tülay Taşkın ve Veysi Taşkın çiftini askeri helikopterle, bulunan çocuklarının yanına ulaştırdı. Genel sağlık durumu iyi olan iki kardeş, daha sonra tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yine askeri helikopterle Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çocuklarının sağlıklı bir şekilde bulunmasının sevincini yaşayan Veysi Taşkın, "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve jandarmaya ihbarda bulunduk. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çocuklarının bulunması için seferber oldu. Manisa İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.
Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşkın kardeşleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

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