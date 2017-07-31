Kaybettiği parasını bulan kişinin elini öptü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)()-KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde ev almak için bankadan çektiği 20 bin lirayı yolda düşüren marangoz Barış Saka, parayı bulup kendisine getiren 68 yaşındaki Mehmet Gökkaya'nın elini öptü.

Yalı Mahallesi’nde bir marangoz atölyesinde işçi olarak çalışan Barış Saka, 3 gün önce peşinatını verdiği evin kalan parasını bankadan kredi olarak çekti. Saka eve geldiğinde paranın üzerinde olmadığı fark etti. Hemen geldiği güzergah üzerinde yürüyerek parasını arayıp mahalle muhtarına soran Saka bir sonuca ulaşamadı. Parayı bulan aynı mahalle sakinlerinden Mehmet Kaya 20 bin lirayı Körfez Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Parası kendisine teslim edilen Barış Saka parayı bulan Mehmet Kaya'ya sarılıp elini öperek teşekkür etti.



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