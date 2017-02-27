Kayapınar Kayyumu Kılıç: Dağda yakını olanların iş akitlerini feshettim

DİYARBAKIR merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, geçmiş belediye yönetimlerine ait eğitim evleri ve merkezlerinde çocuklara Marksizim, Zerdüşlük ve cinsel içerikli eğitimler verildiğini bu nedenle burada görev yapan öğretmenlerin işlerine son verdiklerini belirtti. Dağda yakınları olan yaklaşık 390 kişiyi tespit ettiklerini de ifade eden Kaymakam Kılıç, bunların da iş akitlerinin feshedildiğini söyledi.DBP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın'ın 8 Aralık'ta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden alınmasından sonra yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Kılıç, makamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaymakam Kılıç, önceki yönetimce Belediyeye ait Mahalle evleri ve Eğitim Destek evlerinde çocuk ve gençlere Marksizim, Zerdüşlük ve cinsel içerikli eğitimler verildiğini belirterek, söz konusu ev ve merkezlerde bulunan kitapları basın mensuplarına gösterdi.Kılıç, söz konusu yerlerde yaptıkları aramalarda terör örgütü PKK'ya ait örgütsel dokümanlarında çıktığını belirterek, "Bu toprakların kültürüyle, ahlakıyla, değer yapısıyla alakası olmayan materyallerle çocuklarımıza eğitim vermişler. Bakınız, marksizim, zerdüşlük, PKK'nın örgütsel dökümanları, dağdaki insanların yaşam alanları, PKK'nın örgütsel dokümaların tamamına yakını burada var. Bu kitaplar üzerinden çocuklarımıza eğitim veriyorlardı" dedi.Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, söz konusu yerlerde çalışan öğretmenlerin işlerine de son verdiklerini ifade ederek, "Burada faaliyette bulunan öğretmenleri vardı tespit ettiğimiz yaklaşık 20 kişi. 20'si de onların değer ailesi dedikleri, dağda akrabası olan veya güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen insanların akrabaları ve yakınları. Özellikle bu evleri kullanarak ikna evleri veya adam kazanma evleri gibi kullanarak, tespitlerimizi yaptık ortaya koyduk. Zarokistan'da 120 çocuğumuz eğitim görüyor. Orada görev yapan öğretmenleri tamamı da aynı şekilde yine bu yapıya mensup insanlar. Onlarında işine son verdik. Başta Cigerxwîn Kültür merkezi olmak üzere Bilgi Evlerinde Milli Eğitim müfredatını uygulayacağız. Gelen çocuklarımız bizim kendi milli eğitim müfredatına planına göre eğitim alacak. Dediler ki kayyum Kürtçe eğitime karşı. Alakası yok. Bizim kendi açmış olduğumuz Kürtçe kurslar var. Bu kurslarımız devam ediyor. Bugün yine birçok kişinin iş akdini feshediyorum. Sebebi de şu. Tespit ettiğimiz yaklaşık 390 kişi var. Bunlarını tamamı istisnasız dağdaki kişilerin yakınları veya güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen insanların yakınları. Belediyenin her birimine sızmışlar. Her birimin en kritik yerine 20-30 tane adam yerleştirmişler. Bunlar üzerinden faaliyet göstermişler. Bunlarla ilgili de bir çalışma başlattık" diye konuştu.

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