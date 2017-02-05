Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tartışılacak açıklama.... Başbakan Binali Yıldırım 'evet' demeyenleri terörist ilan etti
Fikirtepe Tepe kentsel dönüşüm temeli...
Ahmet Türk: Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var
HDP'li Türk'ten Bahçeli'ye teşekkür
Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Yurt çapında IŞİD operasyonu çak...
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi

Kayalıkta mahsur kalan müzik öğretmenini itfaiye kurtardı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da müzik öğretmeni 25 yaşındaki Özgün Doğan, tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Olay, Kepez İlçesi'nin Çankaya Mahallesi'nde, Barış Manço Bulvarı üzerindeki...

Kayalıkta mahsur kalan müzik öğretmenini itfaiye kurtardı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da müzik öğretmeni 25 yaşındaki Özgün Doğan, tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
Olay, Kepez İlçesi'nin Çankaya Mahallesi'nde, Barış Manço Bulvarı üzerindeki Masadağı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Özgün Doğan, saat 15.00 sıralarında Masadağı'na tırmanmak istedi. Tek başına tırmanış gerçekleştiren Doğan, yaklaşık 25 metrelik kayalığın 20'nci metresine geldiği sırada ne yukarı çıkabildi, ne aşağı inebildi.
Özgün Doğan, cep telefonuyla aradığı arkadaşına kayalık üzerinde mahsur kaldığını bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen arkadaşı bir şey yapamayacağını anlayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Özgün Doğan'a önce merdiven uzattı. Merdiven kısa kalınca itfaiye eri kayalığın yamacına çıkarak ip yardımıyla indi. Bir itfaiye eri de kurtarma çalışmasına yukardan destek verdi.
Bu sırada Doğan'ın "Bu milletin başına ne geldiyse cahillikten geldi" sözleri, kendisini izleyenleri güldürdü. Doğan, itfaiye erinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.