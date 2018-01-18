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Kayalıkta mahsur kalan keçi 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, ()- AMASYA'nın Aksalur Köyü Şahin Kayası mevkiinde 300 metre yükseklikte kayık yamaçta 1 haftadır mahsur kalan keçi, 3 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi. Amasya'nın Aksalur Köyü şahin...

Kayalıkta mahsur kalan keçi 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, ()- AMASYA'nın Aksalur Köyü Şahin Kayası mevkiinde 300 metre yükseklikte kayık yamaçta 1 haftadır mahsur kalan keçi, 3 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Amasya'nın Aksalur Köyü şahin kayası mevkiinde Muhittin Güllü kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatırken bir keçi kayalık bir yamaçta mahsur kaldı. Güllü, önce kendi çabaları ile keçiyi kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yardım istedi. Sevk edilen ekipler keçinin kurtarılması için özel tırmanış yapılması gerektiğini belirleyerek kurtarma çalışmasını planladı. 1 hafta 300 metre yüksekliğindeki kayalık yamaçta mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu yapıldı.
Muhittin Güllü'ye ait olan keçinin kurtarılması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Dağcılık Kulübü sporcuları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (AKDOSD) üyeleri harekete geçti. Dik bir yamaçta mahsur kalan keçiyi kurtarmak için seferber olan ekipler, 300 metre yükseklikteki yamaca halatlarla çıktı. Keçi bulunduğu yerden kurtarılarak yine halatlarla ekip tarafından yamaçtan aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi.
Keçi kurtarma operasyonuna katılan Amasya Dağcılık İl Temsilcisi Hürrem Öksüz, "Bize öğretileni yaparak vicdanımızın sesini dinledik. Bu can 1 haftadır aç susuz 300 metre yüksekliğindeki kayalıklarda kurtarılmayı bekliyordu. O canı oraya ölüme terk edemezdik. Zor ve bir o kadar tehlikeli alanda 3 saatlik çalışma neticesinde keçiyi sağ salim kurtararak sahibine teslim ettik" dedi.

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