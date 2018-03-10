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Kayalıkta doğum yapan keçi ile yavrusu kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki indiği kayalıklarda doğum yapan keçi ile yavrusunu, Dağ Arama ve Kurtarma (DAK) ekipleri kurtarıldı. Pamukkale'nin Karataş Mahallesi yakınında Turan Özcan'a ait keçi, iki...

Kayalıkta doğum yapan keçi ile yavrusu kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki indiği kayalıklarda doğum yapan keçi ile yavrusunu, Dağ Arama ve Kurtarma (DAK) ekipleri kurtarıldı.
Pamukkale'nin Karataş Mahallesi yakınında Turan Özcan'a ait keçi, iki gün önce indiği kayalıklarda doğum yaptı. Yavrusunun yanından ayrılmayan keçinin sahibi Özcan, bugün DAK ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, kayalıklara halat yardımıyla inerek keçi ve yavrusuna ulaştı. Arama kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunun ardından keçi ve yavrusunu kayalıklardan kurtarıp, sahibi Turan Özcan'a teslim etti.

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