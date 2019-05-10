Kayalıklardan düştü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırdı

Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi için Mehmetçik seferber oldu. Bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere taşınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, Mehmetçik tarafından askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi için Mehmetçik seferber oldu. Bölgeye...
10 Mayıs 2019 Cuma 14:28
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