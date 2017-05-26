Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

TOKAT, () - TOKAT’ın Zile İlçesi'nde kayalık alanda 50 metrelik uçurumda mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekibinin 2 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.
Zile'ye bağlı Gümüşkaş Köyü sınırları içerisinde bulunan, Kaleboğazı Kayalıklar mevkiinde mahsur kalan köpeğin havlama sesini duyan köylüler, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kayalıkların arasında zor anlar yaşayan köpeği gördü. Arazinin dik oluşu nedeniyle güvenlik önlemleri alan ekipler, 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan köpeğin bulunduğu alana inerek, halat yardımıyla kurtardı. Kurtarılan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için Zile Belediye’si hayvan barınağına götürüldü.
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