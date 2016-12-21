Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemiden sızan yakıt, Paşa Limanı ve Ilıca kıyılarına vurdu.Olay, geçen Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pırasa Adası yakınlarında meydana geldi. Ildır'da bulunan Orkinos Çiftliği'nden aldığı orkinoslarla Mısır'a gitmek üzere yola çıkan Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemi, avlanan balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle geminin gövdesinde meydana gelen delikten yaklaşık 50 ton yakıt denize sızdı. Paşalimanı ve Ilıca'da yaşayan vatandaşlar kıyılarına kadar ulaşan yakıt sızıntısı nedeniyle balık ve yengeçlerin öldüğünü iddia etti. Denize sızan yakıtın temizlenmesi çalışmalarının başladığı belirtilirken, çalışmanın 15-20 gün sürebileceği öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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