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Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardı
GENEL 28.01.2020, 20:13
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DENİZLİ'de, Kayak Merkezi'nden dönüş yaparken tipi ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan turistler jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tavas ilçesindeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında kar etkili oldu. Kayak Merkezi'ne gelenler, dönüş yolunda tipi ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Hasarlı kazaların meydana geldiği yol trafiğe kapandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye sevk etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Tavas ilçesindeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında kar etkili oldu. Kayak Merkezi'ne gelenler, dönüş yolunda tipi ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Hasarlı kazaların meydana geldiği yol trafiğe kapandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye sevk etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.
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