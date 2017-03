Kayak merkezinde arama kurtarma tatbikatı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kış arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Sivas AFAD ekipleri 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kış arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Sivas Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül ile AFAD İl Müdürü Nazif Ekici katıldı. Tatbikatta senaryo gereği Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ne gelen 10 kişilik dağcı ekibinden çığ düşmesi sonucu 3'ü kar altında kaldı. İhbar üzerine gelen AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kar altında kalan 3 dağcıyı arama ve kurtarma çalışması yaptı. Yarım saat süren aramalar sonucu dağcılardan 2'si yaralı olarak 1'i ise ölü olarak kar altından çıkarıldı.

"AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Sivas Valisi Davut Gül, tatbikattan sonra gazetecilere açıklama yapırken afetlerin hergün karşılaşabilecek, Türkiye ve dünyanın her tarafında zaman zaman karşılaşılan doğa olayları olduğunu anlatırken şöyle konuştu:

"Bu kimi zaman deprem, kimi zaman sel, kimi zaman ise bugün tatbikatı yapılan çığ altında kalanların kurtarılması olarak karşımıza çıkıyor. Bizim millet ve devlet olarak, afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için her ilde AFAD İl Müdürlükleri var. Bugün de AFAD Sivas İl Müdürlüğü çığ kurtarma tatbikatı yaptı. Yıldız Dağı'ında çığ düşme tehlikesi yok. Bu Yıldız Dağı'nda olmaz başka bir yerde olabilir. Sonuçta çığ zaman zaman her yere düşüyor. Bununla ilgili AFAD'ın kendi personel ve gönüllüleri ve ceşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle bir tatbikat yapıldı. İnşallah gerçeğini yaşamayız. Tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AFAD İl Müdürü Nazif Ekici ise, Sivas'ta 'Deprem Haftası' nedeniyle etkinlikler düzenlediklerini belirtirken, "Bu faaliyetlerdeki temel amacımız afet bilincinin oluşması, doğal afetlere dikkat çekmek ve doğal afetin bir türü olan çığ ile ilgili de bugün burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Başta sayın valim olmak üzere şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullundı.

