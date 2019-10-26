Kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bulunan kayadan oyma 4 mağara, geçici köpek barınma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürüldü.



Talas Belediyesi, Başakpınar yolu üzerinde yan yana bulunan 4 doğal kayadan oyma mağarada, Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu. Doğal yapılarını bozmadan yapılan uygulama ile mağaraların içine barınaklar yerleştirildi. 60 adet farklı türden köpek bulunan merkezin açılışı törenle yapıldı. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayvanseverler de katıldı. 500 köpek kapasiteli tesiste, hayvanların bakımı gerçekleştiriliyor. Merkezde hayvanların hayatlarını konforlu bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli çalışmalar yapılırken, doğal ortama sahip olan hayvan rehabilitasyon merkezinde yapay hiçbir malzeme bulunmuyor.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, en önemli projelerinden birisini hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz burada 3 bin metrekare alanda doğal ortam olan 4 mağarayı düzenleyip yavruları, yaralıları ve diğer hayvanları burada durumlarına göre rehabilite edeceğiz. Kendilerine yeterli duruma geldiklerinde doğal ortamlarına göndereceğiz. Eğer hala iyileşmezse burada tedavilerine devam edilecek. Bu bizim doğallığı ön planda tutan bir projedir. Talas Belediyemizin gerçekleştirdiği en önemli projelerden bir tanesidir. Hayvan severleri buraya bekliyoruz. Hayvanlar bizim can dostlarımızdır" dedi.