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Kavrun Yaylası'da horonlu yılbaşı kutlaması
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda yılbaşı kutlaması yapanlar, tulum eşliğinde türkü söyleyip horon oynadı. Karla kaplı yaylada renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda, soğuk havaya aldırış...
GENEL 01.01.2020, 13:09
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda yılbaşı kutlaması yapanlar, tulum eşliğinde türkü söyleyip horon oynadı. Karla kaplı yaylada renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda, soğuk havaya aldırış etmeyen yöre sakinleri ve tatilciler, gönüllerince eğlendi.
Yılbaşı kutlaması için deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavrun Yaylası'na gelenler, soğuk havada gece geç saatlere kadar eğlendi. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yakılan ateş çevresinde halka kurdu, yeni yıla horon oynayarak girdi. Kutlamaların yapıldığı yaylada, yöre sakinlerinin yanı sıra tatilcilerin de tulum eşliğinde türkü söyleyip, horon oynanması renkli görüntüler oluşturdu. Kalabalıkla birlikte türkü söyleyerek yeni yılı karşılayan ‘Havva Ana’ lakaplı Rabia Özcan, 2020'nin herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Yılbaşı kutlaması için deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavrun Yaylası'na gelenler, soğuk havada gece geç saatlere kadar eğlendi. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yakılan ateş çevresinde halka kurdu, yeni yıla horon oynayarak girdi. Kutlamaların yapıldığı yaylada, yöre sakinlerinin yanı sıra tatilcilerin de tulum eşliğinde türkü söyleyip, horon oynanması renkli görüntüler oluşturdu. Kalabalıkla birlikte türkü söyleyerek yeni yılı karşılayan ‘Havva Ana’ lakaplı Rabia Özcan, 2020'nin herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
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