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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 39 yaşındaki Yılmaz Yiğit, kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.  Olay, Köklü Çeşme Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda dün saat...

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 39 yaşındaki Yılmaz Yiğit, kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. 
Olay, Köklü Çeşme Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İstasyon önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı gören, akaryakıt istasyonu müdürü  Yılmaz Yiğit, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. 
Tartışma bir anda  kavgaya dönüşünce kavgayı ayırmak isteyen Yiğit Yılmaz , önce bacağından bıçaklandı daha sonra da pompalı tüfekle göğsünden vuruldu. Yılmaz Yiğit bir anda kanlar içersinde yere yığıldı. İstasyon çalışanları polis ve 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Yiğit ambulansla  Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamınını yitirdi.
Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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