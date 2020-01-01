Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ziyareti

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte görev yapan polis ekipleri ile 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulunan askeri üssü ziyaret ederek Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte kent merkezinde yol kontrol uygulaması yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Polis ekiplerine yaptığı ziyaretinin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindekilerle birlikte 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulanan askeri üs bölgesini ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelen Vali Pehlivan, yeni yılını kutladı.Güvenlik güçlerine yeni yıl temennisinde bulanan Vali Pehlivan, "Sizler gurbet hayatı yaşıyorsunuz. Ailelerinizden uzaktasınız. Ama kendinizi kesinlikle yalnız hissetmeyiniz. Biz hep birlikteyiz. Her zaman yanınızdayız. Biz Türkiye olarak bir aileyiz. Şırnaklı vatandaşlar, Kamu görevlileri olarak da bu büyük ailenin fertleriyiz. Coğrafyamızın zorlukları var. Bu coğrafya üzerinde ancak bizim gibi güçlü ve köklü bir millet ve köklü geleneklere sahip bir devlet ayakta durabilirdi. Bin yıldır ecdadımızın biz verdiği bu toprakları korumak için ilelebet mücadele edeceğiz" dedi.BAKAN SOYLU TELEFONLA MEHMETÇİK'İN YENİ YILINI KUTLADIVali Pehlivan askerlere yönelik yaptığı konuşmadan sonra Hakkari’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla bağlanarak, Namaz Dağı'nda görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Mehmetçik'e telefonda seslenen Bakan Soylu, "Milletimiz yeni yılı huzur içinde yeni bir yılı kucaklamayı bir anlayış olarak görüyorlarsa benim kahraman kardeşlerimin arkadaşlarımın büyük payı var. Allah’a hamdolsun gözlerini kırpmadan bu memleket üzerinde hesabı olanlara gereğini yaptılar. Ve caydırıcı gücün nasıl bir unsur olduğunu ortaya koydular. Hep beraber güçlü bir yolda yürüyoruz. Onlar bu cesareti ortaya koyuyorlar ki devletimiz bugün Libya açıklarında, devletimiz bir taraftan terör koridoru oluşturmaya çalışanlara gerekli cevabı veriyor. Devletimiz Türkiye’nin sesini dünyanın her yerinde güçlü bir şekilde duyurmaya çalışıyor" diye konuştu.BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMI YENİ YILA KATO DAĞI'NDA GİRDİBu arada Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ise Kato Dağı'ndaki askeri üs bölgesini ziyaret etti. Beraberindeki Garnizon Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte Kato Dağı'nda Mehmetçik ile bir araya gelen Kaymakam Pendik, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.



