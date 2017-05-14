Kato Dağı operasyonunun 25'inci gününde 10 mağara tespit edildi

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Beytüşebap İlçesi'ndeki İncebel Dağları- Kato bölgesinde 19 Nisan günü başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu 25'inci gününde sürdürülürken, güvenlik güçleri bölücü terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan 10 mağarayı daha tespit etti. Mağaralarda çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şırnak Valiliği, operasyonda 25 günde 419 silah, 200 binden fazla mühimmat ve 5 ton amonyum nitrat patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliği Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde 13 Mayıs 2017 tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı komutasında sürdürülen operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Tespit edilen mağaralarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 22 bin 620 adet Kalaşnikof mühimmatı, 7 bin 110 adet M-16 mühimmatı, 1932 adet uçaksavar mühimmatı, 1413 adet Doçka mühimmatı, 3 adet el bombası, 2 bin 19 litre mazot, 1 ton amonyum nitrat, 57 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 419 adet muhtelif tipte silah, 201 bin 742 adet muhtelif mühimmat, 5 ton Amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyona ilişkin hazırladığı bilgilendirme notunda güvenlik korucuları ile takviyeli 3 jandarma komando taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 25 gündür aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Operasyon bölgesinde 13 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 38'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir" denildi.



FOTOĞRAFLI