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Kato'da donma tehlikesi geçiren korucu, böyle dağdan indirildi 

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda donma tehlikesi geçiren güvenlik korucusu, görev arkadaşları tarafından kampetle taşınak...

Kato'da donma tehlikesi geçiren korucu, böyle dağdan indirildi 

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda donma tehlikesi geçiren güvenlik korucusu, görev arkadaşları tarafından kampetle taşınak dağdan indirildi. Hastaneye kaldırılırken güvenlik korucusunun taşınma anı, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyona katılan güvenlik korucusu Hamit Gök, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Görev arkadaşı korucular, Gök'ü kampetin üzerine yatırıp, battaniyelere sararak diz boyu karda, 5 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün ardından Koyunoba köyüne indirildi. Hamit Gök, buradan da askeri araçla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Gök, önceki gün taburcu edildi.
​Hamit Gök'ün Kato Dağı'ndan indirilme anı ise bir görev arkadaşı tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. 22 Nisan'da çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.
Bu arada, Kato Dağı'ndaki operasyondan paylaşılan başka bir görüntüde ise, güvenlik korucuları ve askerlerin karın içinde, kampetlerini koymak için kazdıkları siperler görülüyor. 

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