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 Katliam yapan saldırgana tutuklama talebi

  Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İSTANBUL'da  4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan’ın kardeşi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk...

 Katliam yapan saldırgana tutuklama talebi

 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İSTANBUL'da  4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan’ın kardeşi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.  Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zırhlı  araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan’ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan’ın savcılık ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği, başka bir şey söylemediği öğrenildi. 

 

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