Katlı yaşamın ilk yerleşkesine ziyaretçi akını

BİLİM insanları tarafından Nuh Tufanı’ndan sonra insanların yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen, Samsun’daki Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, kazı çalışmaların sürdüğü vadiyi, yılda 200 bin turistin ziyaret ettiğini belirtti.



M.Ö. 15 bin ile M.Ö. 60 bin yıllarına ait olduğu değerlendirilen, insanların yerleşik olduğu en eski 8’inci yer olduğu düşünülen ve büyüklü küçüklü mağaraların yer aldığı vadi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin kayaç yapısı nedeniyle mağaraların, üst üste bulunması sebebiyle de katlı yaşamın ilk yerleşkesi olduğu ifade ediliyor. Paleolitik Çağ’da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmış. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013’te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları’nın yalnızca 96 bin metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide başlatılan çalışmalar ise sürüyor.



200 BİN TURİST ZİYARET ETTİ



Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, daha önce yapılan arkeolojik kazılarda, 14 ayrı uygarlığın kullandığı materyaller bulunan Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olarak bilinen Samsun'daki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni, bir yılda farklı pek çok ülkeden yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Karmil, “Katlı insan yaşamının oluştuğu ilk yerlerden hatta ilk yer olduğu da söyleniyor. En son kazı 1940 yılında yapılmış. Son yıllarda buranın tanıtımı ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu vadi birinci derece sit alanı ve bu yüzden hiçbir şekilde müdahalede bulunulamıyor ve burayı güzel yapan da bu özelliğidir. Bu alanda kamulaştırılması gereken bazı alanlar var. Bu alanlar kamulaştırıldıktan sonra Arkeoloji Vadisi olarak Karadeniz’de değil, belki de Türkiye’de olmayan bir vadi haline gelecek. Her yıl yaklaşık olarak yerli ve yabancı olarak 200 bin turisti çekiyor. Nasıl ki bugün çok katlı binalar görüyoruz, o dönemde de bu alanda yaşayan insanlar kendilerine yeni bir yaşam mekanı oluşturup burada yaşamışlar. Burada yaşayan insanlar buranın doğal yapısından faydalanıp burayı kullanmışlar. Katlı insan yaşamının oluşturulduğu ilk yerlerden bir tanesi bu vadi” dedi.