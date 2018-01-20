Katil zanlısı ortağın eşi, yasak aşkı itiraf etti (2)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bodrum'da Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan katil zanlısı Mustafa Ö.'nün adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Ö. ifadesinde, 2014 yılında Ali Özdemir eşinden boşanana kadar ailece görüştüklerini söyledi. Özdemir'in 2016 yılı başlarından itibaren de kendi evlerinde kalmaya başladığını anlatan Mustafa Ö., "Yani bizim evi ikamet gibi, sık bir şekilde kullanıyordu. 2016 yılı Mart ayında Ali, Bitez Sahili'nde bulunan Gumsal Beach isimli restoranı açmaya karar verdi. Ben de kendisine maddi ve manevi destek oldum. O da bana kısım kısım yapmış olduğum maddi desteği iade etti. Benim Gumsal Beach'de herhangi bir ortaklığım olmadı. Sadece Ali ile olan dostluğumuz nedeniyle kendisine destek olmam söz konusudur. Ali Özdemir bizim ailemizin içine iyice karışmıştı. Bizim evimizde kalır, bizim evimizde duş yapar, birlikte alkol alır, dışarıdaki eğlencelere hep birlikte giderdik" dedi.

EŞİNİ WHATSAPP YAZIŞMALARINDAN YAKALAMIŞ

Yılbaşından birkaç gün önce eşi ile Ali Özdemir arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmeye başladığını belirten Mustafa Ö., "O gün eşimin Whatsapp'ına girdiğimde Ali'ye gönderdiği fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardan iki üç tanesi çok uygunsuzdu. Eşim butik işi yaptığı için kıyafet giyer ve fotoğraf çekinir, ama iki- üç fotoğraf farklıydı. Bu fotoğraflar sonrasında benim şüphelerim artmaya başladı. O yüzden o gün tekrar Whatsapp'ına girdim ve bu kez ve ilk yazışmalarını gördüm. Yazışmaları gördükten sonra çok kötü oldum" diye konuştu.

5 Ocak'ta eşi ile Özdemir arasındaki Whatsapp yazışmalarının kayıtlarını kendi telefonuna yolladığını ifade eden Mustafa Ö., olay öncesi eşine, ilişkilerini bildiğini söylemidiğini belirtti.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE UYGUNSUZ HALDE GÖRMÜŞ

İfadesinde, cinayetten bir gün önce eşi ve Özdemir'i uygunsuz bir vaziyette gördüğünü iddia eden Mustafa Ö., gördüklerini kayınpederine anlatmak üzere Mumcular'da bulunan şantiyeye gittiğini belirterek, "Burada kendisine mesajları ve fotoğrafları gösterdim. 'Ne yapacaksın' dedi. Ben de bu kızı ilk önce senden aldım, ilk böyle bir şeyi sana anlatmak istedim, ben ikisi ile de konuşacağım, bu işi bitireceğim, biz boşanacağız dedim. O ağladı, ben ağladım. Daha sonra onların elemanları geldi ve biz ayrıldık" dedi.

BOĞUŞURKEN SİLAHIN PATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Mustafa Ö. ifadesinde, cinayetten bir gün önce gece baldızı Kübra S.'ye sürpriz evlilik teklifi için biraraya geldiklerini söyledi. Ertesi gün Ali Özdemir ile baş başa konuşmak için baldızından eşini kahvaltıya götürmesini istediğini ifade eden Mustafa Ö., evde başbaşa kalınca ikisi arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktığını kaydetti. Mustafa Ö., boğuşma sırasında eline silah geldiğini, birlikte koltuğun üzerine düşünce de tabancanın ateş aldığını öne sürdü.

KAYINPEDERİNDEN YARDIM İSTEMİŞ

Ali Özdemir'in öldüğünü anlayınca kayınpederini arayarak eve çağırdığını anlatan Mustafa Ö., araçlarla gidip cesedi yol kenarına attıklarını söyledi. Ali Özdemir'in arabasında yakın bir mesafeye götürüp bıraktığını ifade eden Mustafa Ö., maktüle ait pasaportu yakıp, tabanca ve maktule ati telefonları de denize attığını ifade etti.

Mustafa Ö., cinayeti işlediğini Pazar gününe kadar kayınpederi dışında sadece avukatına söylediğini belirtti. Mustafa Ö. cinayeti ise kesinlikle planlamadığını belirtti.