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Katil zanlısı emekli polis tutuklandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, emekli polis Şemsettin Akel (60) tarafından öldürülen Selahattin Arıkan (50), toprağa verildi. Katil zanlısı emekli polis ise tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde Çiftehan köyünde meydana geldi. Köydeki...

GENEL 24.10.2019, 16:28

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, emekli polis Şemsettin Akel (60) tarafından öldürülen Selahattin Arıkan (50), toprağa verildi. Katil zanlısı emekli polis ise tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çiftehan köyünde meydana geldi. Köydeki kahvehanede karşılaşan  emekli polis Şemsettin Akel ile zihinsel engelli Mesut Arıkan ve ağabeyi Selahattin Arıkan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şemsettin Akel, tabancasıyla Arıkan kardeşlere kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adana'nın Pozantı ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne getirilen Selahattin Arıkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Arıkan'ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan Şemsettin Akel ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayda hayatını kaybeden Selahattin Arıkan'ın cenazesi ise  Çiftehan Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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