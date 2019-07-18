Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Katar Büyükelçisi'nden Denizli'ye ziyaret

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - KATAR'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi'nin turizm bölgelerini gezmek, sağlık turizmi hakkında bilgiler almak...

Katar Büyükelçisi'nden Denizli'ye ziyaret

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - KATAR'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi'nin turizm bölgelerini gezmek, sağlık turizmi hakkında bilgiler almak ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla kente geldiği belirtildi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi'yi makamında ağırladı. Ziyarette, Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli'nin Türkiye'deki önemli turizm, ticaret ve sanayi şehirleri arasında yer aldığını belirterek, "Denizli ile Katar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak istiyoruz" dedi. Denizli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler veren Vali Karahan, kentte sanayi alanında yapılan çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Vali Karahan, Denizli'nin tekstil üretiminde ise dünyada çok sayıda ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Denizli ekonomisiyle Ege Bölgesi'nin yıldızı olan bir il. Özellikle sanayide yaptığı başarılı işler tüm ülkemize örnek olmuştur. Tekstil alanında dünyada bir marka olarak bilinir ama bunun yanında termal turizmi, arkeolojik değerleri ve zengin doğasıyla da öne çıkan bir ilimizdir" diye konuştu.
Jeotermal enerji kaynakları anlamında kentin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Karahan, "İkliminin özelliği itibariyle birçok tarım ürününün üretiminde Denizli ülkemizde ilk sıralarda yer alıyor. Tarım alanında ürün çeşitliliği var. Jeotermal enerji yatırımlarımız var. Termal kaynağa dayalı fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri var. Traverten mermer yönüyle dünyada sayılı bölgelerden biriyiz. Afyon-Kütahya arasında dünya traverten rezervlerinin yüzde 60'nın üzerinde bir rezerv var. Yine mermer traverten işletmecilerimiz dünya ülkelerine ihracat yapıyorlar" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Vali Karahan, Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi'ye kılıç hediye etti. Salim Mübarek el-Şafi ise Vali Karahan'a teşekkür ederek Kuran-ı Kerim armağan etti.
FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.