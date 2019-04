Kastamonuspor 1966 - Sakaryaspor: 1-1

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU ()

STAT: Gazi

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Ali Tuna (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx) (Dk. 90 Sinan x ), Kemal (xx), Bulut (xx), Artun (xx), Yasin (xx) (Dk. 66 Ozan x ), Bahri Can (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (x), Canberk (xx), Serkan (xx), Oğuz Kocabal (xx) (Dk. 80 Tevfik x ), Berk (xx), Ferhat (xx), Ümit (xx), Dilaver (x), Zahit (xx), Ferit (xx), Berkay Can (x)

GOLLER: Dk. 43 Erkan (Kastamonuspor 1966) - Dk.53 Berk (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Bulut, Soner, Şaban, Artun, Bahri Can (Kastamonuspor 1966) - Hakan, Serkan (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

43’ncü dakikada hızlı gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Abdülaziz sağdan ceza sahasına orta yaptı. Uzak köşede top Erkan'da kaldı. Erkan'ın çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

53’ncü dakikada Sakaryaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Berk geçti. Ceza sahası dışından Berk’in güzel vuruşunda top doksandan ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

