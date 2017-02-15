Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi

Kastamonu ve Karabük'te toplam 3 ilçede okullar tatil

KASTAMONU-KARABÜK, () - KASTAMONU'nun Azdavay ve Seydiler ile Karabük'ün Eflani İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Azdavay ve Seydiler ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz...

Kastamonu ve Karabük'te toplam 3 ilçede okullar tatil

KASTAMONU-KARABÜK, () - KASTAMONU'nun Azdavay ve Seydiler ile Karabük'ün Eflani İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Azdavay ve Seydiler ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçe milli eğitim müdürlükleri de kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. 
KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİ'NDE OKULLAR TATİL
Karabük'ün Eflani İlçesi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.