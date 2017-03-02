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Kastamonu Valisi Karadeniz görevine başladı

KASTAMONU'da geçen Ocak ayında emekliye ayrılan Vali Mesut Yıldırım'ın yerine geçici görevle atanan Yaşar Karadeniz görevine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kastamonu Valisi olarak atanan İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar...

Kastamonu Valisi Karadeniz görevine başladı
KASTAMONU'da geçen Ocak ayında emekliye ayrılan Vali Mesut Yıldırım'ın yerine geçici görevle atanan Yaşar Karadeniz görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Kastamonu Valisi olarak atanan İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, kente geldi. Vali Karadeniz, Valilik binası önünde personel, daire müdürleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Karadeniz, yaptığı açıklamada, atama kararının ani olduğunu söyleyerek, "2 gün öncesine kadar benim bu konudan haberim yoktu, emin olabilirsiniz. Hatta salı günü saat 17.30'da daire müdürü arkadaşlarımızla toplandık. Orada ki hükümet konağının yıkılması ve yeni bir hükümet konağı yapma projemiz vardı. Bu arada daireleri nereye taşıyacağımızı konuşuyorduk. O sırada bana haber geldi ve Kastamonu'ya hemen gitmem gerektiğini öğrendim. Tabii bu bir geçici görevlendirme ama kararname çıkıncaya kadar hiçbir şey kesin değidir. Eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa burada bir süre sizlerle Kastamonu'ya hizmet etmek amacındayım" dedi.

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