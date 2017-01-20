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Kastamonu Valisi emekli oldu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU Valisi Mesut Yıldırım, emekli olarak görevinden ayrıldı. Valiler Kararnamesi ile Haziran 2016'da Kastamonu Valisi olan Mesut Yıldırım emekli oldu. Valilik önünde Mesut Yıldırım için uğurlama töreni...

Kastamonu Valisi emekli oldu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU Valisi Mesut Yıldırım, emekli olarak görevinden ayrıldı.
Valiler Kararnamesi ile Haziran 2016'da Kastamonu Valisi olan Mesut Yıldırım emekli oldu. Valilik önünde Mesut Yıldırım için uğurlama töreni düzenlendi. Mesut Yıldırım, kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını söyleyerek, "Valilik makamına layık görmesi nedeniyle, hükümetimize vefa ve vicdan borcum olduğunun da farkındalığıyla 7 aydır valisi olduğum bu müstesna şehirde görevimi de bu bilinçle yerine getirmeye çalıştım. Üzerimde hakkı  olan mesai arkadaşlarım var, vatandaşlarımız var. Mümkünse vicdanları elveriyorsa haklarını helal etsinler. Üzerinde hakkım olan insan varsa eğer, ben de helal ediyorum. Anadolumuzun en özgün kentlerinden Kastamonu’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı yürekten selamlıyor, cümlenizi Allah’a emanet ediyorum" dedi.
Vali Yıldırım, kendisini uğurlamaya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlarla tokalaşarak kentten ayrıldı.

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